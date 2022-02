Nog geen duidelijkheid over vierde prik voor brede bevolking

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de mogelijkheid of noodzaak van een vierde coronaprik voor de brede bevolking. Aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) is wel een advies gevraagd over een vierde prik voor 65-plussers (of 85-plussers), maar voor de globale bevolking is die adviesvraag er nog niet. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Freya Saeys (Open Vld), Maaike De Rudder (CD&V) en Lorin Parys (N-VA).