Nog geen doorbraak in onderhandelingen tussen politievakbonden en minister Verlinden: “Het gemor blijft”

Het eerste ‘genderin­clu­sie­ve’ toilet opent vandaag: “We willen dat onze toiletten zo weinig mogelijk fysieke of mentale drempels hebben”

Alle toiletten op termijn genderneutraal maken: daar ijverde de stad Gent eerder al voor. Vandaag is het zo ver. Het eerste genderinclusieve toilet opent de deuren. Er bestaan ondertussen wel meer toiletten zonder genderaanduiding, maar dit toilet zal met icoontjes aanduiden wat er aanwezig is in de ruimte: een toilet, een urinoir, een babytafel of ruimte voor mensen met een beperking. Op die manier hoopt de stad dat het toilet voor iedereen toegankelijk wordt, dat schrijft VRT NWS.

13:34