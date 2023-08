Nog geen derde van gemeenten zal werklozen verplichten tot werken

Nu de gasprijs stijgt, wat volgt deze winter? Expert legt uit: “We evolueren naar structu­reel hogere prijzen”

De prijs van aardgas gaat opnieuw in stijgende lijn door een dreigende staking in Australië. De zenuwen staan gespannen, er lijkt niet veel nodig voor een herhaling van vorige winter. Hoe zal de prijs evolueren? We vroegen het aan energie-onderzoeker Joannes Laveyne en professor internationale energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent). “Een klein incident kan de markt volledig ontwrichten.”