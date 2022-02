Nog geen beslissing over boosterprik voor jongeren, ministers van Volksgezondheid vragen opnieuw advies

De ministers van Volksgezondheid nemen vandaag geen beslissing over een boosterprik voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Ze vragen advies aan de commissie rechten van de patiënt. De skivakanties van veel jongeren komen in het gedrang. Sommige landen eisen onder meer een boosterprik als voorwaarde om te kunnen reizen. Verschillende landen in Europa beslissen wel al om jongeren een boosterprik toe te dienen.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

De ministers van Volksgezondheid zaten deze ochtend samen over een boosterprik voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Er is geen beslissing genomen. Ze vragen nu advies aan de commissie rechten van de patiënt, die er zich vrijdag over uit moet spreken. Daarna zullen de ministers van Volksgezondheid een beslissing nemen. Dat melden verschillende bronnen aan onze redactie.

Sommige landen, zoals Oostenrijk en Italië, vragen een recente inenting voor iedereen vanaf 12 jaar. De laatste coronaprik mag er niet ouder zijn dan zes maanden. Jongeren onder de 18 jaar kunnen in ons land voorlopig nog geen derde coronaprik krijgen. Veel tieners werden al tijdens de zomer gevaccineerd, waardoor hun certificaat niet meer geldig is of binnenkort vervalt. Jongerenorganisaties die (ski)reizen organiseren tijdens de krokusvakantie, zoals Kazou en Jongerentravel, vragen de regering om een oplossing voor de vele jongeren die hun vakantie in het water zien vallen.

Hoge Gezondheidsraad

De ministers van Volksgezondheid hadden vorige week al een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad. Er is nog “onvoldoende wetenschappelijk bewijs“ om een boosterprik voor minderjarigen te adviseren, zo oordeelden de experten van de Hoge Gezondheidsraad.

De Hoge Gezondheidsraad legde bijgevolg de bal in het kamp van de Taskforce Vaccinatie en het Federaal geneesmiddelenagentschap om te analyseren of een boosterprik voor tieners in ons land nuttig is. De ministers van Volksgezondheid hadden eerder aangekondigd om op basis van die analyse vandaag een beslissing te nemen, maar de bijeenkomst leverde niets op.

Herbekijk ook. Viroloog Steven van Gucht: “Boosterprik beschikbaar maken voor jongeren”

Minister Beke is voor

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) deelde eerder mee dat hij de boosterprik voor jongeren beschikbaar wil maken. “Zo kunnen ze zelf kiezen of ze een derde dosis nemen of niet”, aldus de minister.

“Ten eerste is er sprake van ‘waning’, waardoor de beschermingsgraad na enkele maanden begint te dalen. Dat is voor jongeren evengoed het geval als voor volwassenen. Ten tweede zien we dat in verschillende andere landen gezondheidsraden wél een positief advies hebben gegeven. En ten derde leggen ook heel wat lidstaten het als een voorwaarde op om te kunnen reizen. Alternatief kan een herstelcertificaat zijn, maar we kunnen onze jongeren toch niet aanzetten om zichzelf te laten besmetten zodat ze zo een herstelcertificaat krijgen?”, aldus Beke.

“Er is een advies gevraagd aan de commissie rechten van de patiënt tegen vrijdag over de procedure van geïnformeerde toestemming. Als het van ons afhangt, wordt op korte termijn daarna een interministeriële conferentie (IMC) georganiseerd. Als we geen beslissing kunnen nemen in de IMC, zal Vlaanderen zelf beslissen”, reageert de woordvoerder van Beke na afloop van de bijeenkomst vandaag.

Wat doen andere landen?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap zet het licht voorlopig niet op groen voor een boosterprik voor jongeren. Andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Italië, maken een boosterprik voor jongeren wel al mogelijk.

Spanje, Nederland, Denemarken en Finland dienen voorlopig nog geen derde coronaprik toe aan wie jonger is dan 18 jaar. Finland maakt wel een uitzondering voor mensen vanaf 12 jaar met een verzwakt afweersysteem.