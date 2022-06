Nog geen akkoord over verhoging defensiebudget

INTERVIEW. Premier De Croo sluit de deur voor officiële excuses en herstelbe­ta­lin­gen: “Waarom zou de huidige generatie daarvoor moeten opdraaien?”

Als jonge snaak van twaalf zette Alexander De Croo voor het eerst voet op Congolese bodem. 35 jaar later zit hij op de eerste rij als koning Filip zijn plekje in de geschiedenisboeken probeert te veroveren. Maar méér dan die spijtbetuiging komt er niet, als het van de premier afhangt. “Ik zie eerlijk gezegd niet veel meerwaarde in excuses.”

10 juni