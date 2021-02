Nog geen akkoord over pandemiewet binnen de regering: “Vooral MR doet moeilijk”

Volgens een goed ingelichte bron ligt het ontwerp vooral moeilijk bij de MR. Kamerlid Nathalie Gilson had eerder tijdens een vragenuurtje al laten verstaan dat haar partij geen goed oog had in een wet "die een aanhoudende beperking van de vrijheden zou invoeren”. Ze herinnerde er ook aan dat democratische meerderheden al dictaturen geïnstalleerd hebben.

Voorsmaakje

In ‘Le Soir’ gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) al een voorsmaakje van de wet waaraan ze werkt. "In geval van een alarm moet uitgemaakt worden of men al dan niet in een crisisfase zit, een gezondheidscrisis of een pandemie. Dat moet in een koninklijk besluit vastgelegd worden. Daarna volgt een lijst van maatregelen die in dergelijke situatie genomen moeten worden. Het gaat om gelijkaardige maatregelen zoals die vandaag genomen werden, zoals een beperking van verplaatsingen, de sluiting van niet-essentiële diensten, de avondklok en de mondmaskerplicht", legde ze uit.