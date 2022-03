Nog geen akkoord over nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen: regering vergadert morgen verder

De Vlaamse regering vergadert zaterdag verder over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Een akkoord wordt pas begin volgende week verwacht, zo is te horen na de ministerraad van vandaag. De regering werkt aan een plan om vijftien nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen te bouwen, verspreid over heel Vlaanderen. Zo zal de inzet van de lokale besturen niet volstaan om de naar schatting 120.000 Oekraïners die naar ons land komen, op te vangen.

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.

Vlaanderen is bereid om de bouw van de vijftien dorpen zelf te bekostigen. Bovendien is zowat elke Vlaamse minister met zijn of haar bevoegdheden zijdelings bij het project betrokken. Het initiatief komt er op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).

Onderwijs

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moet zorgen dat de Oekraïense kinderen geen te grote leerachterstand oplopen. Er wordt gedacht om scholen te voorzien in de nooddorpen zelf, maar ook de bestaande Vlaamse scholen zullen worden ingezet en krijgen ondersteuning met extra middelen en mensen.

Wat het onderwijspersoneel betreft, wordt in eerste instantie gekeken naar Oekraïners die al langere tijd in Vlaanderen verblijven, omdat zij beide talen spreken. Daarvoor werd al contact gelegd met de ambassade van Oekraïne. In tweede instantie zouden gevluchte Oekraïense leerkrachten kunnen worden ingeschakeld, maar dat is een plan B omdat zij geen Nederlands spreken. De bedoeling is alleszins om de kinderen, eenmaal ze onze taal kennen, zo snel mogelijk naar het reguliere onderwijs te laten doorstromen.

Werk en huisvesting

Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) focust op de arbeidsmarkt. De VDAB zal bemiddelen om de vluchtelingen aan een job te helpen. Daarvoor zullen extra taalopleidingen nodig zijn. Er wordt eveneens bekeken hoe de bestaande begeleidingstrajecten voor inburgeraars kunnen worden versneld. Het profiel van de huidige vluchtelingen is namelijk anders dan dat van de doorsnee inburgeraars, met meer hogeropgeleiden.

Ook familieleden van Oekraïners die het tijdelijk beschermingsstatuut hebben gekregen, zullen de toelating krijgen om te werken. De ministerraad heeft daarvoor een ontwerp-koninklijk besluit (KB) van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) goedgekeurd. Door een beslissing op EU-niveau krijgen Oekraïense oorlogsvluchtelingen automatische tijdelijke bescherming. Daardoor krijgen ze een specifiek verblijfsrecht in ons land. Een KB uit 2018 regelt ook dat mensen die onder die tijdelijke bescherming vallen, een toelating krijgen om te werken. Die toelating gold echter nog niet voor de familieleden, tot nu.

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wil met de nooddorpen de druk op de reguliere en de sociale woningmarkt zo klein mogelijk houden. Wel heeft hij bij de sociale huisvestingsmaatschappijen een lijst opgevraagd van woningen die leegstaan en renovatie nodig hebben. Die zouden met een snelle basisrenovatie in aanmerking komen voor de vluchtelingen, zonder de wachtlijsten te verlengen voor kandidaat-sociale huurders.