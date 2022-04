Nog geen akkoord over half miljard dat Vlaanderen terug wil van federale regering

Wat kunnen we leren uit de jaren zeventig? “Dikwijls stel ik mij de vraag hoe het allemaal zo sterk is kunnen ontsporen”

De federale overheid houdt vast aan het afgesproken budgettaire traject met een vaste jaarlijkse inspanning van 0,2 procent van het bbp en een bijkomende variabele inspanning, die voorlopig op 0,2 procent per jaar wordt ingeschat. Voor de deelstaten stelt de federale overheid een gelijkaardig traject voor. De Vlaamse regering liet eerder deze week al weten dat ze zich terugtrekt uit de onderhandelingen en zich beperkt tot akte nemen van het uiteindelijke budgettaire traject. Vlaanderen houdt immers vast aan een begrotingsevenwicht in 2027, en "gezien de verschillende begrotingspaden, is het nu onbegonnen werk om gezamenlijke afspraken te maken", klonk het in De Standaard.

Misrekening

In aanloop naar het Overlegcomité liet de Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) weten dat de Vlaamse regering ongeveer een half miljard euro terugeist van het federale niveau. Dat is het gevolg van een misrekening bij de zesde staatshervorming. Daarbij werden afspraken gemaakt over de financiering van de overgehevelde bevoegdheden via dotaties vanuit de federale regering, maar de regio's namen niet meteen alle bevoegdheden over. De federale overheid hield dus nog een deel van de dotaties in, maar bij de afrekening voor de woonzorgcentra liep het blijkbaar fout, schreef De Standaard eerder deze week.