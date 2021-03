Nog geen akkoord over begrotingscontrole

Belgische vakantie­ver­blij­ven ontvingen vorig jaar 70 procent minder buitenland­se toeristen

11:45 Vorig jaar boekten 69 procent minder buitenlandse toeristen een overnachting in een Belgisch vakantieverblijf. Dat blijkt vandaag uit cijfers van statistiekbureau Statbel. In het totaal noteerden de vakantieverblijven in ons land vorig jaar 52 procent minder overnachtingen.