Nog geen akkoord gevonden over noodopvangcapaciteit, zegt staatssecretaris de Moor

Zelzate Derde inbraak in drie weken tijd in Smatch Zelzate: “Drie keer dezelfde daders, ze staan duidelijk op de camerabeel­den”

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er ingebroken in de Smatch in Zelzate. Dat is de derde inbraak op amper drie weken tijd. “We hebben de camerabeelden bekeken. Het gaat wel degelijk om dezelfde daders", klinkt het bij de supermarkt.

29 juni