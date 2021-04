Nog even een dip, daarna de echte versnelling: volgende week 200.000 coronavaccins toegediend in Vlaanderen, week erna 468.000

Cultuursec­tor boekt opnieuw dieprode cijfers: bijkomend verlies van 41 miljoen in eerste kwartaal

10:23 De culturele economie in België heeft in het eerste kwartaal van 2021 dieprode cijfers laten optekenen. In de eerste drie maanden van het jaar werd een bijkomend verlies van 41 miljoen euro genoteerd. Dat berekende Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. De inkomsten uit culturele evenementen daalde met liefst 99,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.