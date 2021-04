Nog even doorbijten, maar experts verwachten dat paaspauze haar effect niet zal missen: “We kunnen die +0% binnen enkele dagen halen”

Er is dan wel 'paaspauze' en veel Belgen genieten al dan niet noodgedwongen van zon, vrije dagen en hun gezin, de sfeer is lang niet overal zomers. Integendeel. In de ziekenhuizen hangen stevige donderwolken. Maandag lagen daar 2.691 coronapatiënten, van wie 711 op intensieve zorg. Gisteren waren dat er al 755 en lagen in alles samen 2.929 ziekenhuisbedden Covid-patiënten. Het UZ Gent was het eerste ziekenhuis dat alarm sloeg: te weinig bedden, te weinig mankracht, verzadigd. De rest volgde, als dominosteentjes. "We hebben zeventien mensen moeten transfereren naar andere ziekenhuizen omdat we vol liggen", aldus Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, gisteren. "Alle bedden van het ziekenhuis zijn bezet, óók die van het kinderziekenhuis. We hebben geen enkel bed meer vrij." En dat weegt op de verpleegkundigen. "Je ziet buiten groepen van tien, acht, allemaal vrolijk bij elkaar zonder mondmasker. Dat maakt ons kwaad", zei verpleegkundige Cinthia De Villé in 'VTM Nieuws'. "Wij zijn hier maar aan het dweilen en het dweilen. Da's letterlijk het gevoel: dweilen met de kraan open."