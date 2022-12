Nog een laatste horde voor de beschuldigdenverhoren op terreurproces Brussel

Hoewel het niet de bedoeling was dat die nevenzaak over de transfers het verloop van het proces zou beïnvloeden, dreigt dat toch te gebeuren. Beschuldigden Mohamed Abrini en Ali El Haddad Asufi willen niet spreken op het proces zolang de kwestie niet is uitgeklaard, verklaarden hun advocaten gisteren. Ook de aanwezigheid van Salah Abdeslam is niet zeker. Hij was er vorige week al niet bij en zat ook gisteren niet in de glazen beschuldigdenbox. Hij is ziek, zei zijn advocate. Er is daarvoor een medisch attest afgegeven. Het is niet duidelijk of hij zal meewerken aan de verhoren.