Nog één knuffelcontact buiten eigen gezin en maximum vier vrienden op bezoek: hoelang kunnen we dat nog aan?

Nieuwe maatregelen zetten de schaar in onze nauwe contacten. Opnieuw. De regering en experten geven ons de zware opdracht om elk één nauw contact uit te kiezen die we de komende vier weken op minder dan anderhalve meter mogen zien. Eén knuffelcontact- zoals minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het noemt- per persoon bovenop ons eigen huishouden. “Die anderhalve meter blijft regel nummer één”, klonk het tijdens de persconferentie. “Maar dat hoeft niet bij iedereen. Het hoeft niet in uw gezin. En terwijl we daar vorige week nog vier mensen bij telden met wie u nauw contact mocht onderhouden, zeggen we nu dat u niet meer dan één persoon buiten uw huishouden mag vastpakken, knuffelen. Eén iemand die niet onder uw dak woont waarmee u de afstandsregels niet hoeft te respecteren.”