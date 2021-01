Nog één hobby en bubbel van tien: Overlegcomité zet licht op groen voor akkoord rond kinderen

Minister van Financiën Van Peteghem roept banken op het matje

18:37 Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft bankenkoepel Febelfin gisteren op het matje geroepen over de problemen die hier en daar opduiken bij ondernemers die om uitstel van betaling vragen. "Dit is niet toelaatbaar, dat is niet te verantwoorden, en ik heb die boodschap ook duidelijk en klaar overgemaakt aan de banken", zei de CD&V'er vandaag in de Kamer.