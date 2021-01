Er zijn nog drie kandidaten in de running om winkelketen e5 mode over te nemen. Dat zeggen de gerechtsmandatarissen na een ondernemingsraad. Het gaat om de textielgroep De Sutter, de Colruyt Group en het Deense BTX. Vooral De Sutter zou daarbij geïnteresseerd zijn om het grootste deel van het personeel aan het werk te houden.

Delen per e-mail

De gerechtsmandatarissen van winkelketen e5 mode schuiven 3 kandidaten naar voor om het bedrijf over te nemen. De winkelketen geniet nog tot eind januari bescherming tegen schuldeisers. In totaal telt e5 mode 55 winkels waar zo'n 480 personeelsleden werken, maar door de lockdown in het voorjaar van 2020 kwam het in financiële moeilijkheden.

Textielfamilie De Sutter wil 90 procent van het personeel aan de slag houden aan dezelfde voorwaarden als voorheen. Ook de huurovereenkomsten van alle winkels zouden daarbij worden verdergezet. Het hoofdbureau en de logistieke operaties blijven dezelfde, alsook de merknaam.

Colruyt Group, die ook de kledingwinkels van ZEB in haar portefeuille heeft, toont interesse in 16 winkelpanden en 20 werknemers. Maar ontslagen werknemers zouden wel terechtkunnen in andere filialen van de groep, die een aanzienlijk aantal retailvacatures heeft openstaan. Ook de Deense speler BTX wil 27 winkels openhouden en belooft werkgelegenheid voor 100 medewerkers.

Quote We zijn vrij positief. We gaan ervan uit dat De Sutter het zal halen. Sven De Scheemaeker, ACV Puls

Het is niet duidelijk welk overnamebod precies op tafel ligt, maar het zou gaan om financieel gelijkwaardige bedragen. In syndicale kringen is een duidelijke voorkeur voor het voorstel van textielfamilie De Sutter te horen, die de meest concrete beloftes doet op het vlak van werkgelegenheid.

"We zijn vrij positief", reageert vakbondsman Sven De Scheemaeker (ACV Puls). "We gaan ervan uit dat De Sutter het zal halen." De rechtbank zal de biedingen afzonderlijk bekijken en beoordelen, maar het is niet ondenkbaar dat verschillende kandidaten delen van e5 mode overnemen.