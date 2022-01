Nog dertien Vlaamse gebieden kunnen Nationaal Park of Landschapspark worden

Kalmthout Grenspark Kalmthout­se Heide dan toch kandidaat om Nationaal Park te worden: “Plannen aangepast na ongerust­heid bij gemeenten”

Het Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich dan toch kandidaat om een Nationaal Park te worden. De voorbije dagen dook er heel wat weerstand op en was er vooral ongerustheid over de toekomst van de boeren. Het Grenspark dient wel enkel het huidige gebied in voor de selectie. Dat kan mogelijk later nog uitgebreid worden. Het dossier krijgt de steun van de gemeentes Kalmthout, Essen, Stabroek en Brasschaat en tal van andere partners. Lees alles in ons dossier Kalmthoutse Heide.

14 september