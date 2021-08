Nog dagelijks massaal veel hulpvragen uit het zuiden van het land, maar het enthousiasme gaat stilaan liggen

Vlaams Belang dient voorstel in om oldtimers vrije toegang te verlenen tot LEZ’s

12 augustus Het Vlaams Belang dient een voorstel van decreet in om een uitzondering voor oldtimers te voorzien in de lage-emissiezones (LEZ’s). Nu moeten bezitters van zo’n voertuig betalen als ze in Vlaamse steden willen rijden.