Nóg besmettelijkere subtypes van omikron verspreiden zich ook in ons land, maar virologen nuanceren: “Niets zorgwekkends”

Zuid-Afrika heeft te kampen met de verspreiding van twee nieuwe subtypes van de omikronvariant van het coronavirus. De subvarianten, BA.4 en BA.5, lijken nog besmettelijker dan de vorige varianten. Ook in ons land zijn ze al aanwezig. Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) moeten we ons voorlopig geen zorgen maken. “Ik verwacht niet dat het op korte termijn voor problemen zal zorgen”, klinkt het. Ook viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) vreest niet meteen voor een nieuwe golf.

De nieuwe subtypes van omikron kennen hun oorsprong in Zuid-Afrika, waar opnieuw sprake is van een corona-uitbraak. BA.4 en BA.5 zouden nog besmettelijker zijn dan de varianten die we nu al kennen. Bovendien zouden ze beter kunnen ontsnappen aan onze opgebouwde immuniteit. Of de subtypes ook meer ziekmakend zijn – en dus tot een nieuwe golf van ziekenhuisopnames kunnen leiden – is voorlopig niet te voorspellen.

“Hoewel er recent een lichte stijging van het aantal hospitalisaties is geweest, was er een erg laag basisniveau en momenteel hebben we dus geen bewijs dat de nieuwe subtypes ernstiger zijn dan andere omikronvarianten”, zei dokter Nicole Wolter van het Zuid-Afrikaanse Instituut voor Overdraagbare Ziekten al eerder.

Besmettingen in België

In totaal zouden er tot nu toe zo'n tiental besmettingen met BA.4 in België geregistreerd zijn. Van de BA.5-variant zijn in ons land momenteel twee gevallen bekend, bevestigt viroloog Van Ranst. Ook in Botswana, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn gevallen opgedoken van BA.4 en BA.5.

Volgens Van Ranst zijn de subtypes inderdaad besmettelijker, maar moet er wel ruimte voor nuance zijn. “Ik verwacht niet dat het op korte termijn voor problemen zal zorgen. In het najaar kan het wel een nieuw ‘golfje’ veroorzaken, maar niet te vergelijken met wat we al meegemaakt hebben. Het is geen nieuwe variant, we spreken tegenwoordig al over een nieuwe subvariant. Dat gaat echt wel ver”, zegt Van Ranst.

Ook viroloog Steven Van Gucht vreest niet meteen voor een nieuwe golf. “In ons land is de zomer in aantocht, dat is een verschil met Zuid-Afrika, daar staan ze voor de winter. Dat geeft vaak een heel andere dynamiek”, klinkt het. Van Gucht bevestigt wel dat de subtypes beter kunnen ontsnappen aan de antistoffen die we al hebben opgebouwd. “Ze wijken af van de vorige varianten en dat geeft hen een voordeel”, klinkt het.

Vaccins

Voorlopig onderzoek uit Zuid-Afrika toont aan dat de vaccins tegen het coronavirus opnieuw nuttig blijken. Zo zouden niet-gevaccineerden die eerder al een BA.1-besmetting doormaakten maar in zwakke mate beschermd zijn tegen een infectie met BA.4 of BA.5. Mensen die BA.1 hebben doorgemaakt, maar zich eveneens lieten vaccineren, zouden daarentegen veel beter beschermd zijn.

Viroloog Van Gucht benadrukt dat België een veel hogere vaccinatiegraad dan Zuid-Afrika heeft. “We hebben ook niet één, maar al twee omikrongolven gehad. De eerste omikrongolf werd veroorzaakt door BA.1, maar de tweede golf met BA.2 hebben ze in Zuid-Afrika niet gezien”, verklaart Van Gucht. De viroloog zegt voorts dat de BA.2-variant gelijkenissen met BA.4 en BA.5 vertoont. “Het zou dus kunnen dat de algemene bescherming tegen BA.4 en BA.5 van de bevolking hier in België, en bij uitbreiding West-Europa, net iets beter is dan bij de Zuid-Afrikaanse bevolking”, luidt het.