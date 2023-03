Nog altijd minder vrouwen met kinderen aan de slag dan mannen met kinderen

In 1986 was de kloof tussen werkende mannen en vrouwen met kinderen met 37 procentpunten wel nog groter, maar een kloof van 7 procentpunten is nog altijd vrij groot, merkt Statbel op.

Als een vrouw één kind heeft, dan daalt de werkgelegenheidsgraad licht, naar 79,2 procent. Bij mannen met één kind is het beeld compleet tegenovergesteld: daar is plots 90 procent van hen aan het werk.

Bij twee kinderen stijgt de werkgelegenheidsgraad van zowel mannen als vrouwen, naar respectievelijk 93,2 en 80,8 procent. Bij vrouwen keert dat beeld zodra er drie (of meer) kinderen zijn, dan werkt nog 59,6 procent - bij mannen is dat 87 procent.

Deeltijds werken

Uit de cijfers blijkt ook dat meer vrouwen deeltijds werken als ze meer kinderen hebben, terwijl dat bij mannen weinig invloed heeft. Van de 25- tot 49-jarige vrouwen werkte in 2021 35,3 procent deeltijds, bij mannen is dat 7,5 procent. De helft van de werkende vrouwen met drie of meer kinderen is deeltijds aan de slag, bij mannen is dat 8,3 procent.