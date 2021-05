Nog altijd geen duidelijkheid over toekomstige leveringen Johnson & Johnson, vandaag wel 40.800 dosissen toegekomen

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomstige leveringen van de coronavaccins van Johnson & Johnson aan ons land. Dat zegt de woordvoerder van Janssen Pharmaceutica, de Belgische dochter van de Amerikaanse farmareus. Vandaag werden er wel 40.800 nieuwe dosissen geleverd, maar over de resterende leveringen is er niets bekend.

Sinds midden april zijn er nog maar 142.800 Johnson & Johnson-vaccins geleverd aan ons land, waarvan 40.800 vandaag, terwijl er in heel het tweede kwartaal (april - juni) 1,4 miljoen van verwacht worden. Het vaccin is cruciaal in de campagne de komende weken omdat er maar één dosis van nodig is om volledig beschermd te zijn tegen het coronavirus. Voor alle andere vaccins zijn er twee dosissen nodig. Een tragere levering zou bijvoorbeeld de doelstelling van de Vlaamse regering om alle volwassenen tegen 11 juli minstens een eerste prik te hebben gegeven, in het gedrang kunnen brengen.

Enkele weken geleden doken er problemen op in de Amerikaanse fabriek waar het vaccin geproduceerd wordt toen medewerkers een fout maakten en bestanddelen voor het vaccin mengden met die voor het AstraZeneca-vaccin. In de bewuste fabriek in Baltimore worden beide vaccins gemaakt. Bij een daaropvolgende inspectie door de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA kwamen nog heel meer wat kwaliteits- en hygiëneproblemen aan het licht. Sindsdien vinden er extra kwaliteitscontroles plaats in de fabriek en werd de productie stilgelegd, waardoor ook de export van de vaccins vertraging opliep.

“Volgens wat ik weet is er niets verontrustends aan het licht gekomen, maar het onderzoek loopt wel nog, waardoor de overige vaccins niet worden vrijgegeven”, aldus Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, dit weekend nog in Het Laatste Nieuws. Mogelijk zou de productie in de VS de komende dagen heropstarten, werd gisteren gezegd op een hoorzitting in het Amerikaanse Congres. De productie van het vaccin loopt ondertussen wel gewoon door in de fabriek van Johnson & Johnson in Nederland, vanwaaruit Europa een beperkt aantal vaccins geleverd krijgt.

