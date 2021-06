Nog altijd geen beslissing over vrijwillige vaccinatie met Johnson & Johnson. Morgen groen licht?

Lint Man geeft zichzelf aan na oproep van politie naar verdachte die vrouw (27) van fiets trok en verkracht­te in Lint: “Hij wordt momenteel verhoord”

8 juni In de Luitersheide in Lint werd twee maanden geleden een vrouw (27) uit Lier van haar fiets gerukt en daarna verkracht. De politie is nu op zoek naar de identiteit van de dader, en eventuele getuigen. Ondertussen heeft iemand zich aangeboden bij de politie nadat hij zich herkende op de beelden. Er is nog geen bevestiging dat hij inderdaad de dader is.