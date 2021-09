Nog altijd geen akkoord over verlenging steunmaatregelen

Btw stijgt dit najaar: zal een restaurant­be­zoek duurder worden? “Horecabe­drij­ven zullen niet noodzake­lijk hun winstmar­ges aanpassen”

19 augustus Het afgelopen jaar heeft de regering tal van steunmaatregelen genomen om de economie een boost te geven. Eén van de meest in het oog springende maatregelen is ongetwijfeld de btw-verlaging in de horeca. Toch merken we hier als consument weinig van. “Het is niet omdat het btw-tarief voor dranken met 15 procent gedaald is, dat de klant ook stelselmatig 15 procent minder voor zijn aperitief betaalt,” aldus onze belastingsexpert Michel Maus. Wie profiteert er precies van deze btw-verlaging? En zullen we vanaf dit najaar, wanneer de btw weer verhoogd wordt, meer moeten betalen? Onze fiscaal expert laat zijn licht schijnen.