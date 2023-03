Nog 94 Oekraïense kinderen wonen bij Belgische pleeggezinnen

Jean-Jac­ques De Gucht: “Aanval van N-VA op rechterlij­ke macht zet deur open voor dictatuur”

Open VLD-politicus Jean-Jacques De Gucht reageert in een opiniestuk in ‘De Standaard’ op een opmerkelijk idee van N-VA. Die partij vindt dat het parlement met een ‘volksberoep’ uitspraken van het Grondwettelijk Hof, dat oordeelt of een wet in overeenstemming is met de Grondwet, naast zich neer moet kunnen leggen.