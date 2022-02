Nog 41 corona-overlijdens per dag: boosterprik levensreddend voor 75-plussers

ONZE OPINIE. Een ontslag voor één ongepaste opmerking is verregaand. Maar als meerdere vrouwen opstaan, mag daar niet over getwijfeld worden

Ze houden maar niet op, die onthullingen over grensoverschrijdend gedrag. En eerlijk gezegd, ik ben dankbaar voor die evolutie en de bewustwording die ze teweegbrengen. De Vlaamse Ombudsvrouw Gender benadrukt vandaag in onze krant dat slechts het topje van de ijsberg is blootgelegd, maar is hoopvol nu meer en meer bedrijven bevragingen onder hun personeel organiseren, ook al hebben ze nog geen idee hoe ze tegen de 'daders' zullen optreden. Ze zetten tenminste een stap.

7:41