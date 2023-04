Nog 35 supermarkten van Delhaize gesloten in Brussel en Wallonië, alle winkels open in Vlaanderen

Salah Abdeslam: “Ik heb geweigerd 'operatie' uit te voeren”

Enkele weken na zijn terugkeer in Brussel, na de aanslagen in Parijs, is aan Salah Abdeslam gevraagd zijn trouw te bewijzen. Daarbij werd hem gevraagd of hij bereid was om alleen, op zijn eentje, een ‘operatie’ uit te voeren, maar hij weigerde dat. Dat heeft Abdeslam dinsdagvoormiddag verklaard voor het assisenhof. “Toen is er gezegd dat ze een manier gingen zoeken om me naar Syrië te brengen, ‘omdat ik hier niets te zoeken had’”, klonk het.