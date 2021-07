Nog 200 gezinnen zonder drinkbaar water in provincie Namen

Nog twee dagen zomers weer, maar dit weekend regen verwacht: krijgen we opnieuw waterover­last?

19:40 Het is vandaag vrij mooi met in de loop van de dag stapelwolken. De maxima schommelen tussen 20 en 26 graden. Ook morgen krijgen we vrij warm zomerweer met vrij veel zon en maxima rond 25 graden. In het weekend en begin volgende week is het wisselvallig met soms felle buien en lokaal onweer, meldt het KMI. Nu de wachtbekkens nog gevuld zijn, is op sommige plaatsen waakzaamheid geboden. “Maar het wordt zeker geen herhaling van wat zich vorige week heeft afgespeeld”, benadrukt VTM-weerman David Dehenauw.