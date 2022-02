Nog 20 Vlaamse scholen gesloten na aanpassing quarantaineregels

Roeselare Eén arrestatie na verdacht overlijden in het centrum van Roeselare: Karnemelks­traat urenlang hermetisch afgesloten

Politie en parket onderzoeken het verdacht overlijden van een 38-jarige man in een sociaal appartementsblok langs de Karnemelkstraat in Roeselare, in het hart van de stad. Het verbindingsstraatje tussen de Albrecht Rodenbachstraat en de Wallenstraat is ingepalmd door speurders, en dus verboden gebied voor pottenkijkers. Eén persoon werd opgepakt.

13:54