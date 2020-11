“Nog 106 plaatsen op intensieve zorgen ”, waarschuwt artsensyndicaat

Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs: “Volhouden, ook als de curves beginnen dalen”

31 oktober Professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt) is tevreden met de “verstrengde lockdown” die vrijdag werd aangekondigd door premier Alexander De Croo (Open Vld). “Het is een vrij krachtig pakket aan maatregelen, die zeer dicht in de buurt komen van wat we in maart en april hebben meegemaakt”, klinkt het in VTM Nieuws. “We verwachten dat de piek in het aantal nieuwe besmettingen ergens de komende dagen in zicht zal komen. Ook dan geldt er één belangrijke boodschap: volhouden”.