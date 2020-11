“Nog 106 plaatsen op intensieve zorgen ”, waarschuwt artsensyndicaat. Kabinet Vandenbroucke: “Morgen naar fase 2B van noodplan voor ziekenhuizen”

Ellenlange files aan supermark­ten en hamste­raars zijn terug: “Nergens voor nodig, er is voldoende voorraad”

30 oktober Het is vandaag een pak drukker dan gewoonlijk in de supermarkten. Het vooruitzicht op een mogelijke lockdown drijft veel landgenoten als vanouds naar de winkel. Maar hamsteren is voor niets nodig, er is voldoende voorraad, klinkt het. Ook bij de Ikea-winkels is het over de koppen lopen.