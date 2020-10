Nog 1 nauw contact, horeca vroeger of helemaal sluiten, verplicht telewerk: dit ligt op tafel bij Overlegcomité

INTERVIEW. Marc Van Ranst: “De mensen willen nu maatrege­len. Geen zachte heelmees­ters”

14 oktober Hij had er zelf om gevraagd in onze maandagkrant. “Ga eens na hoeveel mensen de maatregelen volgen?” De resultaten van onze Grote Corona Peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws zijn een hart onder de riem van viroloog Marc Van Ranst. “Dit zijn indrukwekkende cijfers. Het draagvlak is groter dan we denken. De Vlamingen willen geen zachte heelmeesters. Ze willen een klap met de grote hamer, zodat de kans groter is dat we er nadien vlugger van af zijn.”