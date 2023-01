Noah en Olivia opnieuw populairste voornamen in Vlaanderen

Sint-Pieters-Woluwe Bewoonster sterft bij kamerbrand in rusthuis in Sint-Pie­ters-Wolu­we

Bij een beginnende brand in een kamer in een rusthuis in Sint-Pieters-Woluwe is in de nacht van donderdag op vrijdag een bewoonster om het leven gekomen. Dat meldt de communicatiedienst van de burgemeester van de Brusselse gemeente, Benoît Cerexhe.

