NMBS zoekt 10.000 testers voor automatische ticketapp

De NMBS overweegt het nieuwe systeem in te voeren naast bestaande verkoopkanalen. Het "FTQ-Lab'-verkoopsysteem moet reizen met de trein nog eenvoudiger maken: via een app checkt de reiziger in als hij het station nadert en checkt hij weer uit van zodra hij op zijn bestemming is. De eindafrekening voor het afgelegde traject betaalt de reiziger in de app.



Volgens de NMBS kunnen treinreizigers zo tijd besparen en is de klantenervaring beter omdat het niet meer nodig is om gegevens in te voeren. Bovendien is de beste prijs gegarandeerd. De NMBS benadrukt dat de klassieke verkoopkanalen in ieder geval blijven bestaan.