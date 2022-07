NMBS zet extra treinen in naar de kust vanwege warm weer

Sociale uitgaven zoals pensioenen zouden op lange bijna een derde uitmaken van het bbp

Zonder nieuwe overheidsmaatregelen zullen de sociale uitgaven oplopen tot 29,5 procent van het bruto binnenlands product in 2070 terwijl dat in 2019 nog 24,5 procent was. Die sociale uitgaven omvatten onder meer pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen. Als we dit willen voorkomen, zal de overheid sterk moeten ingrijpen. Sterkere productiviteitswinsten en een hogere werkgelegenheidsgraad kunnen helpen om de zware last van de vergrijzing te dragen, meent de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

