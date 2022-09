NMBS wil treinrit 10 procent duurder maken

De Bleeker en Child Focus slaan handen in elkaar om jongeren te beschermen tegen online oplichting

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) en Child Focus slaan de handen in elkaar om jongeren online beter te beschermen tegen oplichters. Zij worden op websites en sociale media immers op jonge leeftijd vaak geconfronteerd met commerciële aanbiedingen, die vaak misleidend zijn of gewoon neerkomen op oplichting. En dan trappen ze wel eens in de val.

16 september