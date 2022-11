NMBS wil in 2024 korting voor alle gezinnen met kinderen

De NMBS wil in 2024 een korting invoeren voor alle gezinnen met kinderen, in het kader van een vereenvoudiging van de tariefformules. De korting zou een alternatief zijn voor de huidige kortingskaart voor grote gezinnen, die in 2024 verdwijnt. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Momenteel kunnen alle gezinnen met drie of meer kinderen bij de NMBS of de Gezinsbond een korting van 50 procent aanvragen op treintickets. Maar die kortingskaart is volgens de spoorwegmaatschappij “niet meer van deze tijd”.

“Een alleenstaande ouder met één of twee kinderen die het financieel niet eenvoudig heeft, heeft geen recht op deze korting, terwijl een gezin met drie kinderen die het financieel comfortabeler hebben dat wel hebben”, licht Temmerman toe. “Bovendien behouden zij die korting levenslang, ook als de kinderen al lang het huis uit zijn.”

Korting tussen 12 en 25 jaar

De spoorwegmaatschappij wil daarom in 2024 een alternatief voorstellen waarbij iedereen tussen de 12 en 25 jaar oud een korting kan genieten. Zo worden alle jongeren gelijk behandeld, “ongeacht of die nu in een groot of een klein gezin opgroeien”, aldus Temmerman.

Ouders zouden bij de nieuwe regeling niet meer automatisch van een korting kunnen genieten. Wel blijft het systeem van de verhoogde tegemoetkoming behouden. Wie het financieel moeilijker heeft zal zo extra ondersteuning krijgen, benadrukt Temmerman.

Gratis tot 12 jaar

De gesprekken over de nieuwe regeling kaderen binnen het nieuwe beheerscontract met de overheid, “dat in principe eind dit jaar moet zijn afgerond”, klinkt het nog. Alle kinderen jonger dan 12 jaar reizen momenteel gratis met de trein. Die regeling blijft ook in 2024 behouden.

