NMBS-werknemers klagen erbarmelijke omstandigheden op de trein aan: “Volle toiletten en geen personeel”

Een vijftiental werknemers van de NMBS stuurden een anonieme brief naar de VRT om de erbarmelijke omstandigheden waarin ze moeten werken aan te klagen. De brief staat vol voorbeelden van onhygiënische omstandigheden tot administratieve waanzin. “We zijn een kapotte puzzel, maar in plaats van de juiste stukjes te kopen, komen er gewoon wat meer managers in de puzzeldoos graven”, zegt Joachim Permentier, woordvoerder van de Onafhankelijke Vakbond van Spoorwegpersoneel.

In de brief worden zaken aangehaald als te weinig personeel, overvolle toiletten, onveilige situaties op de trein en slechte administratieve systemen. Al deze zaken hebben volgens de NMBS-medewerkers ook een impact op de pendelaars. Vakbondsman Permentier zegt dat de klachten meer dan terecht zijn: “De pijnpunten die ze aankaarten zitten er knal op”. Aan de basis ligt volgens hem een groot tekort aan personeel dat al jaren lang aansleept. “Tegelijkertijd is er aan de top een verdubbeling van het aantal managers, maar beter wordt de situatie er niet op”.

Een van de opvallendste zaken in de brief zijn de onhygiënische omstandigheden. De overvolle toiletten zouden er zelf voor zorgen dat mensen hun behoefte op andere plekken in de trein doen. “Treinen moeten eigenlijk regelmatig aan de kant getrokken worden om de toiletten te legen”, zegt Permentier, “Maar omdat er te weinig treinen zijn, laten we ze gewoon een hele dag rondrijden met volle toiletten. Het is discriminerend naar mensen die een toilet nodig hebben om medische redenen, maar ook naar het personeel toe kan dit gewoon niet”.

In de brief spreken de personeelsleden ook over administratieve waanzin en onnodig complexe procedures. Permentier vindt het onbegrijpelijk dat de investeringen in informaticatoepassingen steeds falen. “Voor een veilige vertrekprocedure zijn er verschillende degelijke en goedkope voorstellen gedaan, maar de NMBS koos alsnog voor een dure en megalomane informaticatoepassing. “Op dit moment wordt er gewerkt met een smartwatch die een signaal via 4G naar de tablet van de treinbestuurder stuurt, maar vaak loopt dit mis”. Permentier vertelt dat dit systeem en ook het vorige systeem miljoenen hebben gekost, maar degelijk functioneren doen ze niet.

“Rotte buizen”

De reden van alle ellende? Volgens Permentier gaat het over een structureel tekort aan middelen. “De dotatie is rond 2014 met ongeveer 700 miljoen euro per jaar verminderd. Dit zorgt er voor dat aan de top van het bedrijf nu een soort loodgieter staat die moet vaststellen dat hij enkel rotte buizen heeft. En toch kiest die ervoor om alles aan elkaar te lassen.” Volgens Permentier is het onmogelijk om een goede dienstverlening te voorzien en te zorgen voor je personeel als er geen budget is. “Er zijn wel nieuwe investeringen gepland, maar het gaat nooit terug op het niveau te komen van een tiental jaar geleden.”

“De directie zegt nu dat ze werken aan welzijn, maar in de praktijk is dat helemaal niet waar”, gaat Permentier verder. “De NMBS schendt de arbeidswet en de welzijnswet, maar als je de sociale inspectie contacteert, wordt er niets gedaan. Vanuit de politiek wordt er namelijk druk gezet op de inspectie. Er zou al lang een lintje gespannen moeten worden rond de NMBS, maar ons land mag niet zonder treinen vallen en dus blijven de wantoestanden aanhouden.”

De NMBS is nochtans volgens de vakbondsman een van de uitgelezen bedrijven om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ze moeten wel geld hebben om dat te doen. “Kort genomen moet er gewoon meer personeel komen, maar aanwervingen lukken gewoon niet omdat de werkomstandigheden zo slecht zijn. Dit kan zo niet langer”, besluit Permentier.