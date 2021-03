NMBS versterkt drukteplan tijdens paasvakantie: aantal reizigers richting kust tot 50 procent beperkt

(Lees verder onder deze video van gisteren)

Op vraag van de regering voert NMBS bijkomende sanitaire veiligheidsmaatregelen door voor de treinen tijdens de paasvakantie. Deze maatregelen versterken het bestaande drukteplan van NMBS en gelden vanaf zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april. Ook tijdens het weekend van 24 en 25 april moeten alle reizigers op treinen naar de kust plaatsnemen aan het raam, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen plaatsnemen naast de volwassen persoon die hen begeleidt.

Maximum aantal en reservetreinen

NMBS zet tijdens de paasvakantie een maximum aantal treinen in, en dat naar alle bestemmingen in België. Deze veiligheidsmaatregel wordt al sinds het begin van de coronacrisis genomen, om ervoor te zorgen dat reizigers zich kunnen spreiden over de verschillende treinen en zich sanitair veilig kunnen verplaatsen met de trein.

NMBS houdt daarnaast een aantal treinen met bijhorend personeel achter de hand. Deze treinen staan verspreid over het spoornet, op een aantal strategische plaatsen. Zo kunnen ze bij incidenten snel worden ingezet, om de reizigers die reeds in het station zijn beter te kunnen spreiden over de treinen.

Veiligheidsagenten in de stations

Nog tijdens de paasvakantie zet NMBS elke dag meer dan 300 Securail-veiligheidsagenten en stewards in om de reizigers te spreiden over de verschillende treinen. Dat gebeurt voornamelijk in de grote stations. Zij kunnen reizigers opdragen om een andere trein te nemen bij te grote drukte.

Advies: bereid je reis voor

NMBS vraagt haar reizigers hun reis goed voor te bereiden en voor hun vertrek de NMBS-app te raadplegen. Via de routeplanner kan je zien hoe druk het is op de trein die je wil nemen. Kleurt je trein oranje of rood, neem dan een trein later of kies voor een andere bestemming. Voor wie naar de kust wil, is het aangewezen voor het vertrek best ook de druktebarometer van Westtoer via de website dekust.be te raadplegen.

Pilootproject in Oostende Tijdens de paasvakantie zal er voor de stad Oostende een pilootpraject gelanceerd worden. Daarbij zal de stad één dag op voorhand door de NMBS worden geïnformeerd over het aantal reizigers dat van plan is met de trein naar Oostende te gaan. NMBS kan deze informatie verschaffen op basis van de opzoekingen die de reizigers doen in de routeplanner op de NMBS-app -en website. Bij een positieve evaluatie kan dit systeem in een latere fase worden uitgebreid voor het treinverkeer naar de andere kuststeden.

