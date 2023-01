NMBS verhoogt boordtarief vanaf 1 februari

Het boordtarief bestaat sinds februari 2015 en bedraagt sindsdien 7 euro. Voordien gold een lager tarief voor wie vooraf aan de treinbegeleider meedeelde dat hij of zijn nog geen vervoersbewijs had. Maar die regel leidde regelmatig tot onenigheid; het boordtarief moest duidelijkheid bieden.

Het boordtarief geldt voor wie op de trein een ticket koopt, in plaats van aan een loket, via een automaat, de website of de app. "We willen eraan herinneren dat het de bedoeling is dat reizigers een ticket kopen vóór ze op de trein stappen", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Hij wijst erop dat elk station uitgerust is met minstens één ticketautomaat.