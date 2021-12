NMBS verdubbelt capaciteit op treinen tussen Puurs en Roosendaal voor toestroom Nederlanders

Nederlands spoorwegen­be­drijf NS raadt reizigers af trein naar België te nemen

De Nederlandse spoorwegenmaatschappij Nederlandse Spoorwegen (NS) raadt reizigers af om de trein naar België te nemen, tenzij het echt noodzakelijk is. Zo was er gisteren sprake van een “abnormale drukte” in Antwerpen, aangezien heel wat Nederlanders vanwege de lockdown in eigen land een dagje in België wilden spenderen. Op verschillende snelwegen waren er files en meerdere treinen zaten bomvol. Volgens NS is het in de treinen bijgevolg onmogelijk om voldoende afstand te houden. De dringende oproep geldt tot zondagavond.

8:32