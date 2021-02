NMBS test aangepaste ruiten voor betere gsm-ontvangst in trein

Beke: “Vaccinatie 65-plus­sers pas van start in de week van 22 of 29 maart door haperende leveringen vaccins”

23 februari Geneesmiddelenproducent AstraZeneca levert deze week slechts 88.800 vaccins in België, in plaats van de voorziene 114.716. “Een gigantisch probleem voor onze vaccinatiecentra", zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams parlement. De vaccinatie bij de grote bevolking, te beginnen bij de 65-plussers, zal daardoor pas van start gaan in de week van 22 of 29 maart.