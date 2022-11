NMBS stelt uitbreiding aanbod uit wegens “moeilijke financiële en operationele context”

Vlaams Parlement wil 8,7 miljoen euro besparen en snoeit extra in dotaties en toelages

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft woensdagmiddag een reeks besparingen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 8,7 miljoen euro. Dat heeft parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) via haar woordvoerder aan Belga laten weten. De besparingen worden nu opgenomen in het ontwerp van begroting 2023 en in het ontwerp van meerjarenbegroting 2023-2027.

16:35