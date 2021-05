NMBS start proefproject met abonnement voor flexibele pendelaars

Het Flex Abonnement stelt de pendelaar in staat om twee tot drie keer per week naar een vaste werkplek te treinen. Je kiest een van de formules uit, die je 80 of 120 dagen per jaar (of 6 of 10 dagen per maand) naar het werk laat reizen. Het vertrekpunt en het eindstation liggen dus vast. Voor je opstapt, geef je in de NMBS-app in op welke dag je wilt reizen. De treinbegeleider scant het Flex Abonnement met de QR-code in de app. "Flex Abonnement is in de eerste plaats een product dat gericht is op de pendelaars, bij wie het gebruik van smartphones (nodig voor de app) vrijwel volledig is ingeburgerd", klinkt het bij de NMBS.