NMBS sluit opnieuw loketten: socialistische bond plant werkonderbrekingen

De spoorwegmaatschappij bevestigde na een relletje met bevoegd minister Georges Gilkinet (Ecolo) dat ze de loketten in 44 stations gaat sluiten, en de openingsuren in 37 andere stations inperkt. Vandaag vond daarover nog overleg plaats met de vakbonden, die niet tevreden zijn met de plannen. De NMBS hield opnieuw vast aan de beslissing, klinkt het bij de bonden.

ACOD, de grootste vakbond bij het spoor, dient een aanzegging in om actie te voeren. "In de loop van volgende week gaan we werkonderbrekingen organiseren bij de loketten, om de mensen in te lichten en om ons ongenoegen te uiten", legt Sempels uit. "Ze zullen niet de hele dag duren en we gaan ze niet tijdens de spitsuren houden. We komen niet alleen op voor de tewerkstelling, maar ook voor de dienstverlening."