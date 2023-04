NMBS renoveert toiletten in veertien grote stations

Onverwoest­ba­re merknaam, maar zal die Tupperware ook kunnen redden? “Een ingreep komt waarschijn­lijk tien jaar te laat”

Een kat heeft negen levens. De vraag is hoeveel Tupperware er heeft. De koning van het afsluitbare plastic potje wankelt, opnieuw. Het Amerikaanse bedrijf zal mogelijk het faillissement aanvragen. Of valt Tupperware nog te redden? “Er is zeker nog vraag naar opbergdoosjes, maar de gloriedagen zijn definitief voorbij.”