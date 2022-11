NMBS-reizigers klagen over “sardientjestreinen”: ingekorte treinen steeds vaker een probleem

NMBS-woordvoerder Bart Crols zegt dat er een vertraging van twee jaar zit op nieuw materieel dat geleverd moet worden. Eind vorig jaar hadden 445 nieuwe M7-rijtuigen van fabrikant Alstom geleverd moeten worden, maar daarvan is maar ongeveer de helft aangeleverd.

"Daardoor moet de NMBS op dit moment met een goede 200 rijtuigen minder dan voorzien rijden. Het gaat dan ook nog om dubbeldeksrijtuigen, die meer zitplaatsen hebben", zegt Crols.

Het ouder materieel dat ingezet moet worden om die vertraagde leveringen op te vangen, is bovendien gevoeliger voor pannes. "Onze vloot is gemiddeld 25 jaar oud, met uitschieters van meer dan 40 jaar", aldus Crols. "Treinen die normaal gezien uit de vloot genomen hadden moeten worden, moeten nu dus verder ingezet worden, met meer pannes tot gevolg, waardoor er ook nog eens minder reservematerieel is om pannes op te vangen.”

Vooral de pendelaars die de trein van Antwerpen naar Brussel nemen, klagen op sociale media dat ze geen zitplaats hebben. Volgen hen zijn de vertragingen en uitvallen meer de regel dan de uitzondering aan het worden.

De NMBS kan niet zeggen hoe lang de problemen nog zullen aanhouden. Het openstellen van de eersteklasplaatsen als tijdelijke oplossing is volgens de woordvoerder geen algemene oplossing. “Het openstellen van plaatsen in eerste klasse is altijd een beslissing die aan boord van de trein wordt genomen. Als blijkt dat er echt te weinig plaats is, dan kan de treinbegeleider beslissen om de eerste klasse open te stellen. Dat is een beslissing die trein per trein wordt genomen”, zegt Crols aan VRT NWS.

Te weinig investeringen

De vakbonden hekelen al langer een tekort aan investeringen bij het spoor en hebben volgende week meerdere stakingsdagen gepland. Het wordt de tweede specifieke spoorstaking op korte tijd. Op 5 oktober was er al een 24 urenstaking. Op 9 november was er eveneens hinder op het spoor in het kader van de interprofessionele nationale staking- en actiedag van de vakbonden. De bonden vinden de investeringen die de regering aan het einde van het laatste begrotingsconclaaf voor het spoor vastgelegd heeft, ontoereikend.

