NMBS raadt treinreizen in Luik, Namen en Luxemburg voorlopig af

Riemst / Bilzen Zuid-Lim­burg nu al getroffen door waterover­last (en het ergste moet nog komen)

13 juli Het is voorlopig geen zalige zomer wat betreft het weer. Deze week wordt zelfs code oranje afgekondigd voor Limburg, want het water valt met bakken uit de hemel. Hoewel het ergste pas op woensdag wordt aangekondigd, was het dinsdagavond al prijs in het zuiden van de provincie. Onder meer in Riemst en Bilzen was er sprake van wateroverlast.