NMBS: "Prioriteit is mensen thuis krijgen, is het niet met de trein dan op andere manier”

In grote delen van het land is het treinverkeer vanavond omstreeks 20 uur nog altijd niet opgestart. In de stations van onder meer Brussel, Antwerpen en Gent staan vele reizigers te wachten op hun trein, blijkt uit getuigenissen op sociale media. De NMBS meldt dat het een prioriteit is om mensen thuis te krijgen. “Is het niet met de trein, dan op een andere manier”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “We gaan niemand achterlaten.”

Omstreeks 20 uur zijn nog verkenningsritten bezig op de trajecten en dat gaat gepaard met een lagere snelheid. De spoorwegbedrijven willen zo eerst nagaan of een verbinding veilig is. “Hier en daar is het treinverkeer hervat”, zegt Crols. Wanneer dat het geval zal zijn voor grote verbindingen zoals Brussel-Gent-Brugge of Antwerpen-Gent, kan Crols omstreeks 20 uur niet zeggen. “Je kan pas rijden als het veilig is.”

Op Twitter laat de NMBS iets na 20 uur weten dat het treinverkeer in West- en Oost-Vlaanderen nog volledig stil ligt. Als de treinen op een bepaalde verbinding vanavond nog niet kunnen rijden, zullen er “andere manieren” gevonden worden. Of het dan gaat om bussen of taxi’s, zei Crols niet.

Rond 20 uur liet De Lijn weten dat het bus- en tramverkeer in de mate van het mogelijke geleidelijk wordt herstart in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Om 18 uur had Infrabel al laten weten dat het treinverkeer hervat zou worden “waar het kan”. Wegens het stormweer was het treinverkeer om 14 uur stilgelegd op een groot deel van het net in Vlaanderen, vooral in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Op andere lijnen in het land reden de treinen aan een verlaagde snelheid.

