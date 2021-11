NMBS plaatst boekenruilkast in 42 stations

WHO ernstig bezorgd over toename besmettin­gen in Europa: “Weer het epicentrum van de pandemie”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa. De directeur voor Europa Hans Kluge waarschuwt dat volgens "een betrouwbare voorspelling" voor februari nog eens een half miljoen doden zullen vallen. 43 landen in onze regio zullen in diezelfde periode te maken krijgen met hoge tot extreme druk op de ziekenhuisbedden.

4 november