NMBS past treinaanbod aan tijdens paasvakantie

Scholen krijgen extra middelen om Oekraïense leerlingen op te vangen

Er is een actieplan klaar voor het onderwijs van Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Scholen krijgen extra middelen en mogelijkheden om leerlingen op te vangen. Naast opvang in de gewone klassen of in OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers; nvdr) is het ook de bedoeling om collectieve opvangvoorzieningen te organiseren.

14:28